Donati buoni spesa ai servizi sociali del Comune di Comiso

Buoni spesa da destinare a famiglie in difficoltà economiche sono stati consegnati al sindaco Maria Rita Schembari e all’assessore alle Politiche sociali e della Famiglia Salvatore Romano da parte delle presidenti del Convegno di Cultura Maria Cristina di Comiso e della Fidapa Comiso. “Oggi abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita delle due presidenti, rispettivamente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia Nunziatina Asta e della Fidapa Comiso Anna Dibennardo – ha dichiarato il sindaco Schembari -. Hanno consegnato all’assessore Romano e al sindaco undici buoni spesa da 25 euro ciascuno da donare a famiglie in stato di necessità. La somma di denaro è stata ricavata attraverso una tombolata di beneficenza che si è svolta la scorsa domenica. Un ringraziamento va alle due presidenti per questa meritoria iniziativa, a tutti i soci che hanno partecipato e a quanti hanno voluto aderire a questa bellissimo progetto di sostegno a chi ha più necessità”. L’Assessore Romano ha assicurato che i buoni spesa saranno assegnati alle famiglie in tempi brevi.