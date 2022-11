Don Giorgio Occhipinti inizia domenica il ministero pastorale nella chiesa di Sant’Isidoro Agricola

E’ in programma domenica 20 novembre la celebrazione eucaristica che segnerà l’inizio del ministero pastorale di don Giorgio Occhipinti come parroco della chiesa di Sant’Isidoro Agricola.

La santa messa, che prenderà il via alle 11, sarà presieduta, per l’occasione, dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che avrà modo così di presentare il nuovo parroco alla comunità dei fedeli. “Per me – spiega don Occhipinti – sarà un momento molto emozionante. Avrò la possibilità di esercitare il mio ministero pastorale in un luogo a un tempo molto bello e alquanto semplice.

Questo, di certo, mi aiuterà nel supportare nella maniera migliore la comunità dei fedeli”. Don Occhipinti è anche direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute oltre a essere cappellano ospedaliero al Giovanni Paolo II di Ragusa.