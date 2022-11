Don Francesco Vicino vicario della parrocchia Maria Ss. Annunziata di Comiso

Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha nominato il sacerdote Francesco Vicino vicario parroc-chiale della parrocchia Maria SS. Annunziata in Comiso, trasferendolo dall’ufficio di vicario parroc-chiale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sempre in Comiso.



Don Francesco Vicino proviene da Comiso, ed è nato nel novembre del 1935.È stato ordinato pre-sbitero il 6 maggio 1960. Tra gli incarichi che ha rivestito, è stato vicario parrocchiale nella parroc-chia S. Giovanni Battista in Vittoria, successivamente parroco delle parrocchie S. Maria di Portosal-vo a Marina di Ragusa, S. Giovanni Battista a S. Croce Camerina, Maria SS. Annunziata in Comiso, S. Maria La Nova in Chiaramonte Gulfi e SS. Rosario” in Vittoria. Altri uffici a lui affidati sono sta-ti quello di direttore dell’Ufficio per la pastorale dei migranti, assistente della Caritas diocesana e delegato episcopale per la vita consacrata. È stato direttore spirituale in Seminario e assistente del settore adulti dell’Azione Cattolica della diocesi di Ragusa, oltreché collaboratore nella parrocchia “S. Antonio di Padova” in Vittoria.

È stato anche assistente diocesano dei Cursillos di cristianità.



È stato vicario foraneo del vicariato di Comiso e membro del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio presbiterale, del Consiglio diocesano per gli affari economici, del Collegio dei consultori e parroco consultore.