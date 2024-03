Don Baldo, da Agrigento a Vescovo Ausiliare di Roma

Per la festa dei santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, nella basilica San Giovanni in Laterano, sono stati ordinati i tre nuovi vescovi ausiliari per la diocesi capitolina, nominati da Papa Francesco il 27 maggio scorso tra essi don Baldo Reina, già Rettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento.

A presiedere il rito di ordinazione è stato il Cardinale vicario, Angelo De Donatis. Era presente una folta rappresentanza di agrigentini soprattutto delle comunità di provenienza di don Baldo.

Il nuovo Vescovo, don Baldassare Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, ed è entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981. Nel 1995 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia e nel 1998 la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995.

Dal 1998 al 2001 è stato Assistente Diocesano di Azione Cattolica e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 è stato Parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. Dal 2003 al 2009 è stato Prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e dal 2009 al 2013 Parroco di S. Leone ad Agrigento. Dal 2013 al 2022 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento.

