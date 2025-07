Domenico Pisana, ambasciatore della cultura iblea, sarà premiato al trentennale di “Ragusani nel Mondo”

Un riconoscimento speciale per una figura straordinaria. In occasione del trentennale del Premio “Ragusani nel Mondo”, che si terrà il 26 e 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa, sarà celebrato Domenico Pisana, poeta, critico letterario, teologo e instancabile promotore culturale nato a Modica nel 1958.

Con una carriera lunga e intensa, Pisana ha fatto della parola — scritta, parlata e pensata — il fulcro della sua vita. Laureato in Teologia Morale con dottorato alla Pontificia Università Lateranense, ha insegnato per quarant’anni, formando intere generazioni, ma il suo vero lascito risiede nella promozione culturale. Fondatore e presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo” di Modica, da vent’anni cuore pulsante della cultura locale, Pisana ha firmato 11 raccolte poetiche, 13 testi di critica letteraria, numerosi saggi etico-teologici e storici, ottenendo oltre 30 premi in Italia e all’estero.

La sua opera è tradotta in più di 12 lingue, e la sua voce ha risuonato in città simbolo della cultura europea, da Madrid a Firenze, fino a Zacinto in Grecia. Un ponte vivente tra culture, particolarmente attivo nel dialogo con il mondo arabo, soprattutto con l’Egitto, dove ha partecipato a conferenze internazionali su inclusione e umanesimo digitale.

Riconosciuto in Svizzera, Libano, Turchia e Bosnia, Pisana incarna l’eccellenza del territorio ibleo, diffondendo nel mondo i valori di pace e bellezza che contraddistinguono la sua terra. Il premio “Ragusani nel Mondo” sarà l’omaggio doveroso a un uomo che ha fatto della cultura un messaggio universale e un ponte tra popoli.

