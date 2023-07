Domenico Cannarozzi al Vittoria Calcio

Il giovane pugliese Domenico Cannarozzi, attaccante classe 2004, è stato convocato da Mister Rufini per unirsi alla squadra del Vittoria, a partire dal 1° agosto per il ritiro pre-campionato. Cannarozzi ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del San Severo, in Puglia, e dopo soli due anni ha fatto il salto alla squadra satellite della stessa società, la ‘Gioventù Calcio San Severo’, che milita in Eccellenza.

La sua stagione con la ‘Gioventù Calcio San Severo’ è stata fantastica, culminata con un piazzamento nei play-off del campionato di II Categoria e una successiva promozione in I Categoria. Le sue doti tecniche eccezionali sono state notate immediatamente dallo staff del San Severo, che lo ha convocato lo scorso estate per il campionato di Eccellenza, il massimo livello regionale.

Nel corso della stagione di Eccellenza, Cannarozzi ha dimostrato grandi abilità, tanto che Mister Rufini, il coach del Vittoria, ha voluto fortemente averlo nella sua squadra. Cannarozzi si è detto onorato della fiducia che gli è stata data da Rufini e spera di dare il massimo. Ha scelto il Vittoria anche perché gli hanno parlato di un ambiente accogliente e di una tifoseria fantastica. Questa opportunità rappresenta per lui una bella esperienza, dato che sarà lontano dalla Puglia e giocherà in una regione dove il calcio è vissuto con grande passione e sentimento.