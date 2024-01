Domenica prima gara del 2024 per la Naturosa Bike & Co. Ragusa impegnata nell’ultima prova di Coppa Sicilia di ciclocross

L’Asd Naturosa Bike & Co. di Ragusa sarà rappresentata da sette atleti, Giovanni Distefano, Flavio Schembari, Anastasia Micieli, Erika Boscarino, Aurora Distefano, Alessia Micieli e il nuovo arrivato Salvo Caruso, nella prossima e ultima gara della Coppa Sicilia di ciclocross, che si terrà a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Questo evento è particolarmente atteso poiché determinerà l’assegnazione dei titoli di campione regionale nelle diverse categorie, e il team ibleo spera di ottenere almeno un successo.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio, il direttore sportivo Giampiero Pitino e Maurizio Schembari dello staff tecnico accompagneranno il gruppo, con la speranza di tornare a Ragusa con risultati significativi. Nascondiglio sottolinea l’impegno e la qualità dimostrati dal team fino a questo punto e si dice fiducioso nell’esprimere le proprie possibilità fino alla fine della competizione.

Durante il periodo festivo, i ragazzi si sono allenati con impegno e dedizione, e il team spera che questo duro lavoro possa tradursi in risultati soddisfacenti. Nascondiglio si dichiara soddisfatto del percorso finora compiuto e spera che ci sia spazio per migliorare ulteriormente le aspettative del team. In conclusione, il team ibleo proverà il massimo sforzo per ottenere risultati positivi nella competizione imminente.