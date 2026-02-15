Domenica di paura nell’isola: scatta l’allerta gialla, venti oltre i 100 km/h e piogge torrenziali

Una nuova ondata di maltempo, spinta da correnti atlantiche e dal transito del ciclone Ulrike, sta attraversando la Sicilia , portando il Dipartimento Regionale della Protezione Civile a confermare lo stato di allerta gialla per l’intera giornata di oggi, domenica 15 febbraio.

Ecco il quadro dettagliato della situazione con un focus particolare sulla nostra isola.

Sicilia sotto allerta gialla: piogge e raffiche di burrasca

Il bollettino per oggi parla chiaro: l’allerta gialla copre tutto il territorio siciliano, da Trapani a Messina, fino all’estremo sud. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, specialmente nei settori centro-settentrionali durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Il vero protagonista, tuttavia, sarà il vento. Si attendono correnti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h nelle zone più esposte. Anche i mari saranno in condizioni critiche: lo Stretto di Sicilia è previsto da agitato a molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste.

Focus provincia di ragusa: un altro weekend da dimenticare?

Dopo le criticità dei giorni scorsi, che hanno già portato alla chiusura precauzionale di parchi e cimiteri nel capoluogo, la provincia di Ragusa si prepara a una domenica di vigilanza.

Sebbene le temperature rimangano relativamente miti (con massime intorno ai 13°C), il territorio ibleo dovrà fare i conti con l’instabilità. Per la giornata di oggi a Ragusa si prevedono:

Precipitazioni: Piogge leggere intermittenti, con una probabilità del 40% durante le ore diurne.

Piogge leggere intermittenti, con una probabilità del 40% durante le ore diurne. Vento: Raffiche sostenute da ovest che soffieranno mediamente sui 17 mph (circa 27 km/h), ma con picchi ben più alti nelle zone aperte.

Raffiche sostenute da ovest che soffieranno mediamente sui 17 mph (circa 27 km/h), ma con picchi ben più alti nelle zone aperte. Rischi locali: L’attenzione resta alta per il rischio idrogeologico. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, specialmente nelle aree soggette ad allagamenti o frane, fenomeni già visti nelle scorse ore in altre province dell’isola.

Consigli per la cittadinanza

In presenza di allerta gialla, la Protezione Civile suggerisce alcune norme di comportamento essenziali:

Monitoraggio: Seguire costantemente i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile Regionale. Sicurezza esterna: Assicurare vasi, tendaggi e oggetti mobili sui balconi per evitare danni causati dal vento forte. Viabilità: Evitare sottopassi e prestare massima attenzione durante la guida, specialmente nelle zone rurali della provincia di Ragusa dove il fango e i detriti potrebbero invadere le carreggiate.

L’instabilità dovrebbe perdurare fino a domani, lunedì, quando l’arrivo del maestrale porterà un calo termico più deciso, segnando la fine di questa tregua “calda” ma turbolenta.

