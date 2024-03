Domani Passalacqua Ragusa sul campo di Schio

La sfida tra Ragusa e Schio nel basket femminile italiano è diventata un classico, caratterizzato da un forte impatto emotivo che persiste nonostante il passare degli anni e i cambiamenti nei roster delle squadre. Oggi, la squadra biancoverde si prepara a partire da Ragusa per affrontare nuovamente le Orange di Schio, dopo la trasferta della scorsa settimana a San Martino di Lupari.

La partita, in programma domani alle ore 19:00, sarà la quartultima giornata di una regular season che vedrà ancora il Ragusa confrontarsi con Venezia e Milano in casa, e con Battipaglia in trasferta. Nonostante la serie positiva di sei vittorie consecutive, il morale, la fiducia e la concentrazione non mancano di certo nella squadra.

Il coach Lino Lardo esprime grande entusiasmo e fiducia in vista della sfida, riconoscendo il valore di Schio e facendo i complimenti alla squadra per i successi ottenuti nel corso degli anni. Tuttavia, è consapevole che la partita sarà impegnativa, specialmente considerando che Schio punterà tutte le attenzioni sul campionato dopo aver concluso la sua avventura in Coppa.

Nonostante le difficoltà, il Ragusa è determinato a giocare una partita di altissimo livello per l’intera durata dei 40 minuti. Il coach sottolinea l’importanza di affrontare la partita a testa alta, consapevoli delle grandi motivazioni e degli stimoli che essa porta con sé.

