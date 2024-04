Domani la prima escursione di aprile promossa dal Gruppo escursionistico ibleo Keration

Quattro appuntamenti per altrettante tappe spalmate in questo mese di aprile dal Gruppo escursionistico ibleo Keration. Domani il primo appuntamento “Verso la Pagoda”. Silenziosi sentieri dall’antico sito siculo-ibleo di Castiglione (VII secolo a. C) faranno da strada dino alla pagoda buddista di Comiso.

Gli altri tre appuntamenti.

Il 13 e 14 aprile si andrà sulle orme di Jean Pierre Houel (1735-1813) uno dei più famosi viaggiatori ma anche incisore, pittore ed architetto francese che nel 1779 ha girato l’isola di Sicilia immortalandone i luoghi più belli. Sarà un weekend alla scoperta di Cava Ispica da sud a nord partendo dal Parco Forza fino ad arrivare in contrada Baravitalla. La sera si dormirà sotto le stelle al rifugio Scirocco. Il 21 aprile Keration propone l’anello di Cava Gisana con un percorso che permetterà di apprezzare gli angoli più selvaggi di cava Gisana tra grotte, campi, ville e sentieri nascosti ed angusti passaggi fiabeschi lungo la cava. Il 27 aprile la notte dei rapaci con la sua 3° edizione: sarà un appuntamento notturno alla scoperta dell’avifauna che popola i pantani di Vendicari con la guida di un ornitologo che spiegherà le specie presenti nella zona.

