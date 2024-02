Domani appuntamento con le malattie mentali e la legge Basaglia. Ramona Lopez presenta il suo studio a Scicli

Secondo appuntamento domani con “Tesi senza antitesi” un programma di dieci appuntamenti che ha preso il via lo scorso 17 febbraio e che si concluderà il prossimo 7 giugno. Alle 18,30 nella sede dello Spazio Multifunzionale della Fondazione Confeserfidi, in via Arco castro, la dottoressa Ramona Lopez presenterà la sua tesi di laurea dal titolo “La disumanizzazione dell’uomo: dal medioevo alla legge Basaglia. Il reparto Dementi Tranquilli di Scicli”.

Argomento quanto mai importante in una città, quale Scicli, in cui è maturata per oltre mezzo secolo l’esperienza della cura dei malati mentali ospitati in due diversi padiglioni, uno maschile ed uno femminile, all’interno dell’ospedale Busacca. Malati mentali che venivano chiamati “dementi-tranquilli” e che in alcuni casi non avevano alcun bisogno di una chiusura in un reparto per malati psichici. Eppure ci sono stati molti casi e comunque molti casi clinici che, pur non avendo la necessità di cure psichiche, sono finiti per scrivere una pagina nella storia del reparto dementi-tranquilli dell’ospedale Busacca, considerato una sorta di “dependance” del manicomio di Siracusa.

Sarà interessante conoscere quanto la dottoressa Ramona Lopez è riuscita a ricostruire attorno a questo spinoso quanto affascinante argomento per il quale in città alcuni soggetti di volontariato si sono spesi per rendere meno invasivo e traumatico il ricovero ospedaliero nel reparto dedicato realizzando forme di inclusione con i dementi-tranquilli lì ricoverati.

