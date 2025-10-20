Domani a Ragusa il sit-in per la pace: inizia la Maratona nazionale

La Cisl nazionale ha lanciato la “Maratona per la Pace” come iniziativa diffusa di partecipazione e riflessione: un cammino che coinvolge tutte le strutture territoriali italiane, dalle grandi città ai piccoli centri, per costruire una cultura di pace fondata sulla libertà, l’equità e la fraternità. Con il sit-in di domani, Ragusa apre simbolicamente il cammino della Sicilia verso la pace, unendo la forza del sindacato alla partecipazione della società civile. L’appuntamento è davanti alla Prefettura alle ore 10.

Un gesto semplice ma potente, che riafferma la convinzione che solo attraverso il dialogo e la cooperazione è possibile fermare la guerra e promuovere una convivenza pacifica tra i popoli.

Nel territorio ibleo, la Ust Cisl Ragusa Siracusa sarà protagonista di diversi momenti pubblici e di confronto con istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

Il percorso proseguirà con una marcia silenziosa per la pace, che si terrà il 27 ottobre a Cassibile (Siracusa), alla quale hanno già aderito numerose associazioni locali. Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni.

Verso Roma: il cammino per la pace arriva fino alla capitale

L’iniziativa regionale confluirà nella grande manifestazione nazionale del 15 novembre 2025 a Roma, tappa conclusiva della “Maratona per la Pace”, in cui delegazioni da ogni parte d’Italia porteranno la loro testimonianza e il loro impegno per un futuro libero da guerre e discriminazioni.

