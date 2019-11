Dolci tradizioni anche per i "morticini". Giovanni DiMartino e i segreti da maestro pasticciere. FOTO - Ragusa Oggi

Dolci tradizioni anche per i “morticini”. Giovanni DiMartino e i segreti da maestro pasticciere. FOTO

“Certe tradizioni regalano, un’emozione per sempre”. Volendo parafrasare una storica citazione sonora di Eros Ramazzotti, potremmo definire questo periodo come uno dei più dolci e gustosi dell’interno anno. Ogni città, borgo o contrada siciliana ha una sua tradizione culinaria ed enogastronomica legata al periodo dei Morti.

Anche a Ragusa c’è ancora oggi un bar che continua ad essere custode della tradizione. Siamo andati nella storica “Pasticceria Olimpia”, nel cuore del centro storico superiore di Ragusa, in via San Salvatore. E già alle ore 9.30 del mattino c’erano tantissimi turisti e vacanzieri siciliani che gustavano le dolci prelibatezze del maestro pasticcere Giovanni DiMartino. Dopo un caffè e un biscotto (rigorosamente fatto in casa) di benvenuto, Giovanni ci confida: “Questa per me è arte, o come ogni forma d’arte va gustata”. La frutta di Martorana è il dolcetto per eccellenza della tradizione dolciaria siciliana, fatta di pasta di mandorle straordinariamente modellata e colorata in modo da imitare alla perfezione frutti e ortaggi in scala ridotta. Essa racconta 500 anni di storia attraverso la capacità di meravigliare la vista tanto quanto deliziare il palato.

Infatti non tutti sanno che questi dolci sono stati creati dalle monache del convento di Santa Maria dell’Ammiraglio, a Palermo. Realizzato per le nobildonne dell’ordine di San Benedetto e voluta dalla nobildonna Elisa Martorana. Una piccola storia di Sicilia, che ancora oggi regala dolci soddisfazioni, create ad arte dai pasticceri nostrani come Giovanni DiMartino. E al Bar Olimpia è possibile trovare non solo la frutta martorana che è il goloso regalo per i più piccolo proprio per le festività dei morticini, ma anche straordinarie paste di mandorla e i tipici mustazzola. Insomma se ancora non ci siete stati, ci consigliamo vivamente di andarci per rispettare le tradizioni e godervi, in un ambiente che trasuda di storia, dei buonissimi dolci tipici ragusani e siciliani realizzati non solo con passione ed esperienza, ma con il cuore.

contributo editoriale di Giampaolo Battaglia