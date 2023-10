Disturbo della quiete pubblica a Ispica: sanzionati locali del centro storico

Disturbo della quiete pubblica a Ispica. Il Questore di Ragusa, insieme agli agenti del commissariato di Modica e il personale dell’ARPA, ha disposto dei controlli nel centro storico della città per appurare le violazioni relative alle emissioni acustiche in un esercizio pubblico.

I rilievi fonometrici hanno evidenziato che il locale aveva superato i limiti consentiti dalla normativa vigente sulle emissioni sonore. Inoltre, è stato accertato che il titolare del locale non aveva presentato al Comune la relazione di impatto acustico, che è obbligatoria per legge.

SANZIONI E DIFFIDE



Per questi motivi, il titolare del locale è stato sanzionato ed è stato diffidato dal continuare a utilizzare gli impianti di amplificazione sonora.

In un altro esercizio pubblico di Ispica, sono stati riscontrati impianti di amplificazione e diffusione sonora esterni al locale che non erano stati dichiarati nella relazione di impatto acustico presentata dal titolare al Servizio Unico di Attività Produttive (SUAP) del Comune. Anche in questo caso, oltre alla sanzione amministrativa, è stata emessa una diffida al titolare affinché non utilizzi le strumentazioni fino a quando non verrà regolarizzata la documentazione amministrativa.