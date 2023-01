Disturbi dell’umore per colpa del Covid? Arriva il sostegno psicologico gratuito

Sostegno psicologico gratuito a chi ha avuto il COVID-19 ma manifesta ancora disturbi dell’umore, irritabilità e altri sintomi che intaccano il benessere psicologico. E’ il nuovo progetto “Back to Life Together” che Samot Ragusa Onlus offre, appunto gratuitamente. Il progetto è già iniziato e ha ricevuto oltre 70 domande di adesione. È ancora possibile richiedere il sostegno psicologico gratuito. Il buon riscontro dimostra l’esistenza di un bisogno importante, confermato anche dalle numerose ricerche sugli effetti della pandemia sulla sfera psichica ed emozionale degli individui.

Il progetto “Back to Life Together” offre supporto psicologico domiciliare attraverso 10 incontri, più una valutazione iniziale e una valutazione finale, per un totale di 12 incontri che si concluderanno in circa tre mesi. Il servizio è attivo nelle province di Ragusa, Siracusa e Trapani e può essere richiesto compilando il modulo online su sul sito della Samot o chiamando il numero 344 0325322, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00.