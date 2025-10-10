Disturbi dell’alimentazione, focus su adolescenti e adulti in un convegno di Ragusa

Si è svolto con successo sabato scorso, nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici di Ragusa, il convegno inaugurale della “Settimana della Salute Mentale e Benessere”, promosso dal Lions Club Ragusa Host. L’iniziativa fa parte della campagna internazionale del Lions Club International dedicata alla sensibilizzazione sulla salute mentale e ha registrato una numerosa partecipazione di professionisti, famiglie e cittadini, confermando l’importanza dei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (Dan) come emergenza sanitaria e sociale.

La presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di promuovere informazione, prevenzione e solidarietà: “I disturbi dell’alimentazione non sono solo una sfida sanitaria, ma anche sociale, culturale ed educativa. Solo una comunità consapevole può essere vicina a chi soffre”.

Interventi e approfondimenti

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti di alto profilo. Il dott. Giuseppe Morando, neuropsichiatra infantile e direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp 7, ha evidenziato la necessità di percorsi di cura integrati e di una rete territoriale forte per affrontare efficacemente i disturbi alimentari.

La dott.ssa Carmelita Russo, dirigente medico neuropsichiatra infantile presso l’ospedale di Acireale, ha trattato i “Dan nella contemporaneità: aspetti clinici e psicodinamici”, spiegando le difficoltà nel riconoscere i segnali di disagio e l’importanza di un approccio multidisciplinare.

Particolarmente toccante il focus della dott.ssa Adriana Adamo, referente del servizio di neuropsichiatria infantile del distretto di Modica, sul tema “Dan, attualità e prospettive”, mentre la dott.ssa Mariacristina Tomaselli, dirigente psicologo del Dsm di Modica, ha affrontato il delicato tema del rischio di suicidio nella popolazione giovanile e nei Dan.

La mattinata si è conclusa con l’intervento della dott.ssa Anna Maria Bramante, dirigente medico Psichiatria Sert del distretto di Modica, che ha presentato “Step by step, i Dan negli adulti presso l’Asp di Ragusa: stato dell’arte per la costruzione del domani”, illustrando i percorsi di cura e le prospettive future per gli adulti affetti da disturbi alimentari.

© Riproduzione riservata