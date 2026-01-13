Disservizi idrici a Scicli: fermo il pozzo Manenti per lavori Enel

Fermo di emungimento disposto dalla società Iblea Acque in ragione del fatto che l’Enel ha programmato una serie di lavori per migliorare la rete di distribuzione. L’informativa di Iblea Acque parla di disattivazione del pozzo Manenti, alla periferia della città di Scicli da dove viene attinta l’acqua distribuita in buona parte della città di Scicli. L’interruzione dell’erogazione di acqua nella giornata durerà fino alle 16 di oggi pomeriggio mentre una seconda interruzione è programma per venerdì dalle 8 alle 16. Durante queste fasce orarie potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle ore pomeridiane nelle zone di Jungi, contrada Genovese, Quartiere Villa, e nei quartieri di San Giuseppe, Santa Maria La Nova, San Bartolomeo e di Via Bixio. “L’erogazione dell’acqua tornerà progressivamente alla normalità al termine dei lavori – spiega il sindaco Mario Marino – invitiamo i cittadini a organizzarsi per tempo e ci scusiamo per i disagi”.

