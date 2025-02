“Discovering Rural Sicily”: un nuovo progetto per promuovere il turismo rurale e sostenibile

Sicilia, una terra ricca di tradizioni, cultura e bellezze naturali, è ora pronta a scoprire un nuovo volto del turismo grazie all’iniziativa “Discovering Rural Sicily”, un percorso che unisce sette GAL (Gruppi di Azione Locale) provenienti da diverse zone dell’isola. Il progetto mira a far conoscere e promuovere le terre meno turistiche della Sicilia, ma altrettanto affascinanti e autentiche.

Un Turismo Esperienziale e Sostenibile



Il cuore dell’iniziativa è quello di promuovere un turismo sostenibile che valorizzi non solo i beni culturali ma anche le filiere produttive locali, attraverso percorsi che collegano i vari comuni aderenti. Il progetto punta a offrire al turista un’esperienza più lenta, che favorisca l’interazione con le comunità locali e la degustazione dei prodotti tipici del territorio. Questo approccio cerca di rispondere alla crescente domanda di turismo esperienziale e più attento all’ambiente, soprattutto da parte di un nuovo turista, più sensibile e consapevole.

I GAL Coinvolti nel Progetto



Il GAL Valle del Belice, capofila del progetto, è affiancato da altri GAL tra cui: GAL Etna Sud, GAL Terra Barocca, GAL Terre di Aci, GAL Terre del Nisseno, GAL Valli del Golfo e GAL Taormina e Peloritani. Questi enti lavoreranno insieme per creare una rete che unisce diverse aree siciliane, valorizzando le peculiarità di ciascun territorio, dalle terre del Barocco al nisseno, fino ai peloritani e all’Etna.

Presentazione alla BIT di Milano



L’iniziativa è stata presentata in anteprima alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, alla presenza di diversi esperti del settore, tra cui Marco Platania, docente di economia del turismo, e Beatrice Briguglio, direttore del GAL Taormina e Peloritani. Durante la conferenza, è emerso che l’obiettivo è quello di creare una rete di territori e servizi per un turismo che sappia rispondere a nuove esigenze di qualità, sostenibilità e valorizzazione dei luoghi più autentici e meno conosciuti della Sicilia.

Cos’è “Discovering Rural Sicily”



L’iniziativa mira a promuovere un turismo rurale, sostenibile e legato alle tradizioni locali. Con il progetto si punta a portare i turisti in luoghi meno frequentati ma ricchi di storia, cultura e bellezze naturali, creando un’offerta turistica differente, ma fortemente legata all’identità di ciascun territorio. Grazie al coinvolgimento delle comunità locali, “Discovering Rural Sicily” non solo promuove il turismo, ma sostiene anche le economie locali e le filiere produttive attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i vari soggetti coinvolti.

Obiettivi del Progetto



L’obiettivo principale è sviluppare un turismo rurale che ponga attenzione alla qualità e alla sostenibilità, in contrasto con il turismo di massa che può mettere a rischio le risorse naturali e sociali dei territori. “Discovering Rural Sicily” offre percorsi di viaggio che potranno essere acquistati online, con pacchetti turistici “pre-confezionati” che consentiranno ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno attivati “viaggi-prova” per testare questi percorsi con alcuni tour operator e influencer.

Il Futuro del Turismo in Sicilia



Il progetto si propone anche di attrarre un pubblico di “nomadi digitali” che possono scegliere di trasferirsi in queste zone per lavoro o per una vita più tranquilla, lontana dalle metropoli. Discovering Rural Sicily si configura così come una nuova opportunità di turismo integrato, che coniuga il rispetto per l’ambiente, la promozione delle tradizioni locali e l’impegno per un’economia sostenibile.

