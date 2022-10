Disabilità, ristorazione e le eccellenze iblee agroalimentari

Nella parte riservata agli interventi delle rappresentanze istituzionali e prima della premiazione, ai rappresentanti dei Consorzi è stata data la possibilità di presentare i rispettivi prodotti tutelati con la illustrazione delle specifiche pecularietà, delle modalità che ne caratterizzano la produzione, del legame al territorio di produzione, delle caratteristiche organolettiche e del loro apporto per la sempre maggiore affermazione dell’enogastronomia iblea, da tutti ed ovunque apprezzata e riconosciuta di spiccata qualità. Oltre a Vito Guzzardi di Amira per l’area iblea sono intervenuti Achille Alessi, presidente del Consorzio del Cerasuolo di Vittoria Docg ed Enzo Cavallo direttore del Consorzio del Ragusano Dop.

“Non potevamo non rispondere all’invito che ci è stato rivolto da Amira – ha sottolineato Enzo Cavallo . Abbiamo partecipato in maniera convinta ed abbiamo vissuto momenti emozionanti nell’ambito di una esperienza veramente significativa che, grazie anche al sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, ha permesso, oltre alla evidenziazione della competenza e della bravura dei giovani partecipanti e del valore della particolare dedizione dei loro insegnanti, la promozione e la valorizzazione delle eccellenze siciliane ed iblee in particolare, in un contesto di non sottovalutabile importanza”