Disabilità: flashmob degli studenti iblei

Al Ferraris hanno voluto partecipare i tanti alunni “special” ma non solo. Altrettanto speciali sono stati i compagni di classe e di Istituto che, numerosi, sono accorsi al loro fianco, per realizzare il flash mob, fino a riempire l’auditorium, la palestra, il cortile dell’Istituto. L’inclusione non si è fermata dentro le classi e, grazie all’esempio e alla forza travolgente dei docenti coinvolti e di tutto il team scolastico, ha contagiato e trascinato, in un’esplosione di entusiasmo, tutta la comunità scolastica.

L’iniziativa, promossa dal referente provinciale, Special Olympics Italia, Fabio Cilia, è stata accolta dai docenti del Progetto Ferraris Buskers, Bellio Valentina, Bruno Carmen, Guastella Renata, Licitra Giovanna, e Paxia Maria Grazia, che con impegno e dedizione, hanno curato l’organizzazione dell’evento e preparato gli alunni nella realizzazione della coreografia. Il supporto e il sostegno alle varie iniziative scolastiche da parte del Dirigente Scolastico e del suo team di collaboratori ha reso possibile il coinvolgimento di entrambe le sedi dell’Istituto, che ospitano i diversi indirizzi in via Tommaseo e in via Nenni, unite per i loro alunni “special”.