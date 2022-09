Dipasquale “Ter” con simpatizzanti in piazza “Grazie, continuero’ a lavorare per il territorio”. VIDEO

Nello Dipasquale festeggia con i suoi simpatizzanti ed elettori sia al comitato, in via Roma che in piazza San Giovanni. Festeggiamenti sobri come pieni di significato. Sui social un messaggio e un video: GRAZIE! A tutti un grazie di ❤️ Sono nuovamente il vostro deputato, pronto a lavorare ancora per il nostro territorio, felice di rappresentarvi ancora. Emozionato, stanco, continuo a ringraziarvi e simbolicamente ad abbracciarvi uno ad uno”. Dipasquale torna al Parlamento siciliano per la terza volta consecutiva.

