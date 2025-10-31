Dimore storiche: evento il 9 novembre a Palazzo Arezzo di Trifiletti a Ragusa

L’antico palazzo nobiliare è uno dei tre immobili siciliani che partecipano all’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS per coniugare cultura e agricoltura valorizzando quei beni radicati nel territorio. Le altre due dimore, in Sicilia, sono il Giardino di Palazzo Castelnuovo a Palermo e le Cantine Pupillo a Siracusa. La manifestazione, alla sua quarta edizione, coinvolge oltre 50 dimore storiche sparse in quattordici Regioni italiane. Porte aperte per quelle dimore che non sono sole attive in ambito agricolo ma anche quelle che hanno uno stretto legame con il territorio ospitando produttori agricoli o realtà artigianali locali. Nel corso della festa delle dimore storiche non solo porte aperte per le visite ma anche degustazioni, laboratori, mercatini, conferenze e workshop a conferma della cifra turistica che può derivare dalla stessa. Cultura, agricoltura e turismo per valorizzare tutto quello che rappresenta il Made in Italy nella penisola, compresa la Sicilia e le sue realtà storiche, rurali e turistiche.

© Riproduzione riservata