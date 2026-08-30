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Diga di Santa Rosalia, rifiuti abbandonati e una tenda a pochi metri dal lago: scatta l’allarme per il degrado
30 Ago 2026 17:32
Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano una situazione di degrado che riaccende l’attenzione sulle condizioni dell’area e, più in generale, sulla necessità di garantire maggiori controlli in una zona frequentata da cittadini e visitatori.
Particolarmente evidente è la presenza dei sacchi di spazzatura lasciati sul posto. Un comportamento che non si limita al semplice abbandono dei rifiuti, ma che finisce per incidere direttamente sul decoro di un contesto di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
A questo si aggiunge la presenza di una tenda allestita in prossimità del lago, apparentemente utilizzata come vero e proprio spazio di campeggio. Una situazione che ha suscitato le segnalazioni di alcuni frequentatori della zona e per la quale sarebbe stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine.
Secondo quanto riferito, sul posto sarebbe successivamente arrivata una volante della Polizia provinciale, con l’obiettivo di verificare la situazione e accertare eventuali violazioni.
La vicenda riporta così al centro il tema dei controlli nell’area della diga. Non si tratterebbe infatti di un episodio isolato: nel tempo sono state diverse le segnalazioni relative a comportamenti incivili, abbandono di rifiuti e utilizzi impropri degli spazi che circondano il lago.
La diga di Santa Rosalia rappresenta uno dei punti di maggiore interesse naturalistico del territorio ragusano e proprio per questo viene chiesto che la sua fruizione avvenga nel rispetto dell’ambiente. L’abbandono dei rifiuti e l’occupazione impropria degli spazi rischiano infatti di compromettere un paesaggio che, soprattutto nei mesi estivi, viene frequentato da numerose persone.
Da qui la richiesta di rafforzare la vigilanza e di garantire controlli più frequenti, così da prevenire comportamenti che possano danneggiare l’ambiente e il decoro dell’area.
Sulla situazione della diga di Santa Rosalia ha segnalato le criticità anche il consigliere comunale Sergio Firrincieli.
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