“Diamo un Calcio alla Violenza sulle Donne”, evento benefico del Club Milan di Comiso

“Diamo un calcio alla violenza sulle donne”: è questo il nome dell’evento benefico organizzato dal Club Milan “Paolo Maldini di Comiso” che si terrà il 9 dicembre alle 21 presso l’Auditorium del Teatro Naselli. Questo evento è di particolare rilevanza considerando il drammatico momento in cui la cronaca riporta storie quotidiane di donne vittime di violenza, sia da ex, mariti, compagni o fidanzati, sia di situazioni di violenza domestica.

Il Club Milan di Comiso ha deciso di trasmettere un messaggio forte e chiaro contro la violenza, optando per una donazione di beni alla “Casa di Accoglienza Io Sono Con Te” della Diocesi di Ragusa. Questa casa offre un rifugio sicuro per le donne che necessitano di un luogo protetto.

L’EVENTO

L’evento non è solo un’occasione per raccogliere fondi e beni utili per la Casa di Accoglienza, ma anche per portare alla luce storie di vita e sensibilizzare il pubblico su questioni di violenza e protezione delle donne e dei bambini. Il messaggio principale è che ognuno può fare la differenza nella lotta contro la violenza, iniziando con piccoli gesti nella propria vita quotidiana e proteggendo la propria famiglia con amore e dedizione.

Durante la serata interverranno diverse figure istituzionali e rappresentanti delle associazioni locali, tra cui il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il Direttore della Caritas Ragusa Domenico Leggio, la Presidente del Consiglio del Comune di Comiso Manuela Pepi, i Servizi Sociali del Comune di Comiso, la Responsabile della Casa di Accoglienza Mariuccia Fazzina e il Direttivo del Milan Club di Comiso con il presidente Mirko Nannaro. Inoltre, si esibirà il corpo di ballo Labarté, mentre la serata sarà presentata dalla giornalista Valentina Maci. L’evento benefico ha ricevuto il patrocinio del Comune di Comiso.