Deteneva abusivamente delle armi: giarratanese incensurato condannato a 2 anni

Era accaduto il 25 maggio del 2020. I carabinieri erano intervenuti a Giarratana, chiamati per una lite tra marito e moglie. in quel frangente, stando alle cronache dell’epoca, avendo riscontrato che gli animi erano “particolarmente agitati”, i militari dell’Arma effettuarono una “accurata perquisizione in quella abitazione”. In casa una pistola salve e in un altra abitazione dell’uomo, un 62 enne incensurato, altre tre armi, tra le quali due carabine ‘antiche’.

La condanna

Deteneva illegalmente armi e munizioni. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi e 2000 euro di multa in ragione del fatto che le armi erano clandestine e funzionanti . Il difensore dell’uomo ne ha chiesto l’assoluzione e in subordine la condanna ai minimi della pena prevista dalla legge. Il Tribunale dopo circa un’ora di camera di consiglio ha condannato l’uomo in primo grado di giudizio, a 2 anni di carcere, pena sospesa, ordinando la restituzione delle due carabine e la confisca delle altre armi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni

© Riproduzione riservata