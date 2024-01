Denunciati tre spacciatori a Modica

Sono stati denunciati tre spacciatori beccati a Modica. La polizia li ha individuati nei giorni scorsi. Due di loro sono stati notati in sella a un motorino mentre tentavano di dileguarsi fra le vie del quartiere “Sorda”.

Uno dei due si è disfatto di un involucro di plastica, gettandolo tra le sterpaglie. Recuperato l’involucro, gli agenti sono riusciti anche a raggiungere i due ragazzi. Al controllo, sono stati trovati addosso ai giovani poco meno di 10 grammi di hashish suddivisi in confezioni e una cospicua somma di denaro, verosimilmente provento di attività di spaccio. Eseguita anche la perquisizione in casa di uno dei due giovani è stata recuperata anche un’altra dose di hashish.

I due sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Dagli accertamenti è emersa inoltre la posizione irregolare di uno di loro sul territorio nazionale, un tunisino, senza fissa dimora e appena maggiorenne.

Il giovane è stato pertanto successivamente trattenuto, con provvedimento del Questore, presso il Centro per i rimpatri di Caltanissetta per la successiva espulsione.

UN’ALTR DENUNCIA

Qualche giorno dopo, gli agenti del Commissariato di Modica hanno provveduto a controllare un giovane all’interno di un’auto in una zona buia ed appartata trovato in possesso di 10 grammi di hashish suddivisi in monodosi.

Dagli accertamenti è risultato essere uno straniero di origine nordafricana, pregiudicato e da tempo residente a Modica che è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.