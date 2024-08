Degustazioni in giardino a palazzo Bonelli-Patanè di Scicli

Riaprono per una serie di eventi enogastronomici spalmati anche nei prossimi mesi nello splendido ed esclusivo scenario di Palazzo Bonelli-Patanè con ingresso da via Francesco Mormina Penna, cuore barocco di Scicli. La serata di domani è organizzata sempre da Sicilia Ospitalità Diffusa, che da cinque anni gestisce uno dei più bei palazzi nobiliari del Val di Noto: protagonisti i vini della Cantina ArmosA, da degustare immersi in un’atmosfera magica tra gli agrumi e le piante officinali e ornamentali di cui è ricco il giardino del palazzo.

Appuntamento alle 20.45 con raduno dei partecipanti per la visita guidata nell’antico palazzo e le degustazioni in giardino. Partenza alle 21 con visite nei saloni e nelle stanze, riccamente dipinte, decorate e ammobiliate in stile eclettico di inizio Novecento da Raffaele Scalia, del Palazzo Bonelli-Patané e culmine, infine, con un percorso inedito all’interno del palazzo capace di condurre i visitatori direttamente in giardino per la degustazione dei vini della cantina sciclitana, tra le più apprezzate in provincia di Ragusa.

