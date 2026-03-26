Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita. Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: […]
Decolla il volo Comiso-Verona: ecco quando
26 Mar 2026 13:25
Decolla domani il primo volo Volotea sulla rotta Comiso-Verona, segnando la ripartenza ufficiale di un collegamento strategico che unisce il Sud-Est della Sicilia con il Nord Italia. Il volo sarà operato due volte alla settimana, ogni martedì e venerdì, e rimarrà disponibile fino alla fine di ottobre, offrendo una concreta opportunità per residenti e turisti.
Oltre al volo per Verona, Volotea riattiverà a breve anche la rotta internazionale Comiso-Lille, a partire dal 14 aprile, rafforzando ulteriormente la connettività dello scalo siciliano.
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