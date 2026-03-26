Decolla il volo Comiso-Verona: ecco quando

Decolla domani il primo volo Volotea sulla rotta Comiso-Verona, segnando la ripartenza ufficiale di un collegamento strategico che unisce il Sud-Est della Sicilia con il Nord Italia. Il volo sarà operato due volte alla settimana, ogni martedì e venerdì, e rimarrà disponibile fino alla fine di ottobre, offrendo una concreta opportunità per residenti e turisti.

Oltre al volo per Verona, Volotea riattiverà a breve anche la rotta internazionale Comiso-Lille, a partire dal 14 aprile, rafforzando ulteriormente la connettività dello scalo siciliano.

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