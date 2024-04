Debutta a Ragusa il car sharing. Arrivate già le auto. Intanto cambia la gestione delle moto elettriche

L’avvio del servizio di car sharing a Ragusa segna un importante passo verso la promozione della mobilità sostenibile nella città. Le prime auto destinate a questo servizio sono già arrivate, grazie alla partecipazione della Toyota, rappresentata localmente dalla TD Car, insieme ad altri operatori che presto si uniranno all’iniziativa.

UN’INIZIATIVA IMPORTANTE E FONDAMENTALE

L’assessore al centro storico e alla viabilità, Giovanni Gurrieri, ha sottolineato l’importanza di questa nuova iniziativa, definendola un passo fondamentale verso una città più ecologica e orientata al futuro. Il car sharing offre ai cittadini un’alternativa di trasporto condiviso, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza del sistema di mobilità urbana. Si auspica che questa iniziativa sia solo l’inizio di un percorso verso una città sempre più sostenibile e attenta alle esigenze dei suoi abitanti.

Ma l’impegno di Ragusa per una mobilità sostenibile non si limita al car sharing. La gestione delle moto elettriche, precedentemente affidata a Innova, ora passa a Elerent, un’azienda specializzata nella gestione di mezzi di trasporto elettrici. Con il successo già ottenuto nella gestione di monopattini e biciclette elettriche in città, Elerent si occuperà ora anche delle moto elettriche, offrendo ai cittadini un’ulteriore opportunità di spostamento eco-friendly.

© Riproduzione riservata