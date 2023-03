Debora Caprioglio al teatro Naselli di Comiso

Continuano a ritmo serrato gli appuntamenti teatrali della stagione 2002/2023 organizzata dal Teatro Naselli di Comiso. Il prossimo spettacolo, in programma domenica 26 marzo, vedrà calcare il palcoscenico da tre bravissimi attori, Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti, che si cimenteranno nella commedia “Buoni da morire” nata dalla penna di Gianni Clementi. Durante la notte di Natale, due coniugi di elevata estrazione sociale decidono di servire la cena a dei senzatetto. Questa esperienza porta la coppia a riflettere sul proprio status, aprendo in loro quasi una crisi d’identità.

BUONI DA MORIRE, UNA COMMEDIA DA NON PERDERE

Al mattino seguente però, spunta dal nulla un loro vecchio compagno di classe che, diventato un vagabondo alcolizzato, chiede aiuto alla coppia. Emilio e Barbara, questi i nomi dei due personaggi principali, dovranno quindi decidere se aiutare il vecchio amico o meno, trasformando di fatto il giorno di Natale in un momento indimenticabile, nel bene e nel male. Una storia dal ritmo intenso e che racconta storie di vita diverse fra loro ma che, anche se gli stessi protagonisti non lo immaginano, hanno numerosi punti in comune. Risate e momenti di riflessione assicurati in uno spettacolo che ha già ottenuto un ottimo successo di pubblico e di critica in tutta Italia. La commedia “Buoni da morire”, con la regia di Emilio Solfrizzi, sarà allestita al teatro Naselli il prossimo 26 marzo a partire dalle ore 18,30.

La rassegna 2022/2023 del teatro comisano continuerà successivamente con il ritorno del palermitano Sergio Vespertino, considerato uno dei migliori attori del teatro comico siciliano, con lo spettacolo “Manuale di sopravvivenza” insieme alla musica dal vivo della fisarmonica di Pierpaolo Petta. I biglietti d’ingresso per gli spettacoli del teatro Naselli di Comiso sono disponibili on-line visitanto il link https://www.liveticket.it/spazionaselli. È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20. Per rimanere aggiornati su tutti gli spettacoli e le iniziative del teatro Naselli è possibile visitare il sito www.spazionaselli.it