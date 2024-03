Dati covid “spalmati”: l’assessore Razza a processo

L’assessore regionale alla sanità della Sicilia Ruggero Razza a processo per l’inchiesta sul caso dei falsi dati Covid in Sicilia. A chiedere il rito immediato è stato lo stesso Razza, come scrive il sito Live Sicilia.

Dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Palermo, l’assessore Razza ha chiesto di andare direttamente a processo. Stessa richiesta dell’ex dirigente del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Maria Letizia Di Liberti, e dal direttore del Servizio 4 dello stesso Dasoe, Mario Palermo.



Il processo inizierà il prossimo 10 novembre e la Regione siciliana ha annunciato che si costituirà parte civile contro l’assessore in carica, che ha votato a favore della decisione.

