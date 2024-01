Danni a Palazzo Rizza: il comune di Vittoria dovrà pagare 401.000 euro

Il comune di Vittoria dovrà risarcire per 400.000 euro i proprietari di palazzo Rizza, uno degli edifici storici della città che per svariati anni ha ospitato alcuni uffici comunali. Situato di fronte a palazzo Iacono, sede del municipio, era stato edificato dai Rizza, famiglia dell’alta borghesia cittadina.

LA VICENDA

Negli anni 70 – 80 fu sede della compagnia dei carabinieri di Vittoria. Poi, dopo la realizzazione della nuova sede di via Garibaldi, ospitò alcuni uffici comunali e, tra l’altro, anche la presidenza del consiglio comunale.

Nel febbraio 2018 il comune decise la rescissione del contratto e l’immobile venne definitivamente lasciato nel 2019, nel periodo in cui l’ente era gestito dalla Commissione prefettizia guidata da Filippo Dispenza. L’attuale proprietaria Alessandra Rizza, ha però rilevato i numerosi danni subiti dall’immobile per mancata manutenzione e ha chiesto e ottenuto, per via giudiziaria, il riconoscimento dei danni subiti. Il comune dovrà pagare 401.000 euro per i danni lamentati nell’immobile e per gli interessi di mora maturati. La sentenza definitiva è stata emessa nel 2023.

Martedì sera il consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, il riconoscimento del debito fuori bilancio.