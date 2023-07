Dalle start up alle imprese: raddoppiano gli stanziamenti in favore delle imprese siciliane

Un emendamento approvato e che ha portato a un raddoppio degli stanziamenti a favore delle imprese con sede fiscale in Sicilia. Questo provvedimento è stato attuato attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia e coinvolge sia le imprese già esistenti che le nuove start-up. L’emendamento è stato presentato dall’onorevole Ignazio Abbate, insieme all’onorevole Pace.

Per le imprese già consolidate, la soglia massima di finanziamento per il credito di esercizio è stata aumentata da 25 a 50 mila euro, senza la necessità di fornire garanzie reali. Questo significa che le imprese consolidate avranno la possibilità di accedere a un maggiore finanziamento per sostenere le loro attività e progetti.

NOVITA’ ANCHE PER LE START-UP

Per le start-up individuali artigiane, la soglia minima di finanziamento è stata aumentata da 5 a 10 mila euro, mentre per le società di start-up artigiane la soglia minima è stata aumentata a 20 mila euro. Questa misura mira a fornire un incentivo maggiore alle nuove imprese artigiane e a sostenere lo sviluppo di nuove attività nel settore. Ad erogarli sarà l’IRCAC ex-CRIAS (Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane Siciliane).

L’emendamento è stato accolto dopo una concertazione con la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e mira a fornire un sostegno concreto al settore produttivo dell’artigianato, che rappresenta una parte significativa dell’economia siciliana.