Dalle luci di Ibla ai suoni di Supra: Ragusa riscopre la magia di Ibla Buskers

È iniziata ieri sera, tra piazza Pola e l’area dei Giardini Iblei, la 30ª edizione di Ibla Buskers, il festival internazionale degli artisti di strada promosso dall’associazione Edrisi, che quest’anno celebra tre decenni di meraviglia e libertà creativa.

Un’apertura dal sapore autentico, che ha riportato il pubblico proprio nel cuore barocco di Ragusa Ibla, dove tutto ebbe inizio nel lontano 1995. L’anteprima ha segnato il ritorno nella storica piazza Pola, simbolo del festival, con una serata carica di emozioni e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli.

Tra gli applausi e l’entusiasmo di centinaia di spettatori, si sono alternati la poesia gestuale di Torpeza Ritmika, l’energia del Duo Bau e l’incanto del Teatrino Patafisico Viaggiante di Nicolò Toschi, che ha trasformato un vecchio furgone OM40 in un piccolo teatro di ombre e musica dal vivo. A dare ritmo e colore alle vie di Ibla, la John Birks Orchestra, marching band capace di travolgere il pubblico con il suo sound jazz e funk.

Da questa sera e fino a domenica 12 ottobre, Ibla Buskers “volerà” oltre i confini di Ibla, approdando anche a Ragusa Superiore, tra piazza San Giovanni, piazza Matteotti, via Roma e Villa Margherita, per un’edizione diffusa che unisce simbolicamente i due quartieri della città.

Con oltre 70 spettacoli tra acrobazie, clown, danza, musica e teatro di strada, il festival si conferma un viaggio poetico e condiviso capace di trasformare Ragusa in un grande palcoscenico all’aperto.

Accanto alle esibizioni, una tappa imperdibile è la mostra multimediale “30 anni di Ibla Buskers”, allestita nell’androne del Palazzo Comunale, curata da Giovanna Alberini, autrice delle storiche grafiche che hanno accompagnato la manifestazione sin dalle origini.

La direzione artistica è affidata a Ciccio Pinna e Salvo Frasca, la direzione organizzativa ad Antonio La Cognata. La manifestazione si concluderà domenica 12 ottobre con il Gran Galà dei Saluti sul sagrato di San Giovanni, dove tutti gli artisti si riuniranno per salutare la città e celebrare trent’anni di arte, stupore e comunità. Programma completo e informazioni su: www.iblabuskers.it

