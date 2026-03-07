Dal vivaio alla prima squadra: il sogno di Alì Franco Gabriel diventa realtà con il Ragusa Calcio

Il sogno di ogni ragazzo che cresce in un settore giovanile è uno solo: indossare un giorno la maglia della prima squadra. Per Alì Franco Gabriel, giovane centrocampista classe 2008, questo sogno è diventato realtà.

Il Ragusa Calcio ha infatti annunciato ufficialmente la promozione del giovane talento dalla Juniores alla prima squadra, premiando così il suo percorso di crescita e l’impegno dimostrato negli ultimi anni. Per lui è arrivato anche un contratto fino al 2027, segno della fiducia che la società ripone nelle sue qualità e nel suo futuro.

Un traguardo importante per un ragazzo che ha lavorato con costanza nel vivaio azzurro, mettendosi in evidenza partita dopo partita. Tecnica, personalità e voglia di migliorare sono le caratteristiche che hanno convinto lo staff tecnico a concedergli l’opportunità di allenarsi e giocare con i “grandi”.

Per un giovane calciatore, il passaggio dalla Juniores alla prima squadra rappresenta un momento speciale: significa lasciare il calcio giovanile e iniziare a confrontarsi con ritmi, responsabilità ed esperienza completamente diversi. Ma è anche il primo vero passo verso una carriera che, per chi ama questo sport, nasce sempre da un sogno.

E quello di Alì Franco Gabriel è il sogno di tanti ragazzi: crescere con la propria squadra e guadagnarsi, con sacrificio e passione, un posto tra i protagonisti. Adesso inizia una nuova sfida. Con la maglia del Ragusa Calcio e con davanti anni importanti per continuare a crescere, imparare e dimostrare che quel sogno, appena diventato realtà, può essere solo l’inizio.

