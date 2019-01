Dal verde pubblico alla canapa. Ecco come si è reinventato l'ex assessore Zanotto. Fa parte di Canapar srl che si apre a Ragusa, l'impianto più grande in Italia. Mercoledì l'inaugurazione. - Ragusa Oggi

Dal verde pubblico alla canapa. Ecco come si è reinventato l’ex assessore Zanotto. Fa parte di Canapar srl che si apre a Ragusa, l’impianto più grande in Italia. Mercoledì l’inaugurazione.

Condividi su:

Da assessore al verde pubblico a produttore di distillati di canapa. Il passo è breve. L’ex assessore grillino Antonio Zanotto, originario di Treviso, si è innamorato della provincia iblea al punto tale da decidere di proseguire il suo futuro professionale in questa zona. Adesso fa parte di una nuova società che nasce a Ragusa e si occupa della produzione di olii essenziali e distillati di canapa industriale per usi farmaceutici e cosmetici.

Un’impresa che si inaugura mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 19 a Ragusa presso Contrada Piancatella – Zona Industriale IV Fase, alla presenza del Sindaco della Città Peppe Cassì, dell’assessore allo Sviluppo Economico Giovanna Licitra e delle autorità politiche e militari, la cerimonia di inaugurazione di inizio dei lavori del nuovissimo stabilimento di Canapar, l’impianto più grande in Italia.

Canapar Srl è la filiale italiana con sede a Ragusa e ha l’obiettivo di sviluppare ed implementare la diffusione della canapa in Italia ed in Europa. Il fine è quello di ottimizzare la coltivazione ed i processi di estrazione relativamente alla produzione dei principi attivi utili al mercato cosmetico e farmaceutico. Per far ciò, Canapar ha creato una solida rete di agricoltori nel Sud Italia e ha stabilito una partnership con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania per lo sviluppo della tecnica colturale e l’individuazione delle varietà di canapa industriale più adatte al clima mediterraneo.

*”Per la Sicilia, e in generale per l’Italia e tutta l’Europa, si stanno aprendo scenari importantissimi per il mercato della canapa e dei suoi derivati”, commenta *Sergio Martines, CEO Canapar Corp. *”Si stima che il mercato degli estratti della canapa crescerà di 2,1 miliardi di USD entro il 2020, pari ad un incremento del 700% rispetto agli utili maturati dalle imprese nel 2016″.foto di repertorio*