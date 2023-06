Dal primo luglio tornano le strisce blu a Scoglitti. Ecco le tariffe

Dal primo luglio parte il servizio a pagamento delle strisce blu a Scoglitti e avrà durata fino al 31 agosto. Il parcheggio a pagamento sarà in vigore nelle vie Ammiraglio Millo e Orazio Costantino ( zona mercatino fino alla via Bassanesi) nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e per l’intera giornata dalle ore 09.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi e prefestivi.

La tariffa applicata, IVA, compresa rimane quella stabilita nell’appalto e già valida a Vittoria : 1 ora = € 0,70; 1/2 ora = € 0,35; 15 m. = € 0,15.

I PAGAMENTI



Si precisa che sono previsti fino a 10 minuti di sosta di tolleranza – previa indicazione dell’orario di arrivo (attraverso disco orario) – ai fini del pagamento del ticket, per consentire il tempo utile necessario al conducente per raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta. I parcometri consentono il pagamento con monete di diverso taglio, tessere prepagate, bancomat, carte di credito o utilizzando smartphone, Iphone, Android e Windows Mobile mediante l’applicazione mobile (Easy Park) che consente il pagamento reale della sosta.

Esclusivamente per i residenti nelle vie soggette a pagamento della sosta è prevista l’esenzione dal pagamento del ticket e sarà limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare.

I PASS



Gli utenti beneficiari dovranno essere muniti di apposito contrassegno (pass) rilasciato dal Comando di Polizia Municipale; detto contrassegno autorizza la sosta gratuita di un solo veicolo per nucleo familiare, non costituisce diritto alla riserva personale di un posto auto e viene rilasciato, previo pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale. Le spese strettamente necessarie per la produzione e stampa del documento e di quelle occorrenti per l’istruzione e la definizione del relativo procedimento, ammontano a 10 euro. Il pagamento può essere effettuato a mezzo conto corrente postale n. 11380979 o bonifico bancario su IBAN: IT08S0760117000000011380979, intestato a Comune di Vittoria Tesoreria Comunale, indicando nella causale: “Contributo spese rilascio pass residenti zona blu”.