Dal Primo aprile e fino al 2025, aumento a 36 ore per i lavoratori Asu

Una buona notizia per i lavoratosi Asu (attività socialmente utili): il dipartimento regionale del lavoro dal primo aprile prossimo, avvierà l’integrazione oraria fino a 36 ore. Il dipartimento regionale del Lavoro invierà già nelle prossime ore una direttiva a tutti gli enti utilizzatori al fine di rendere omogenee le procedure ed evitare ritardi nel pagamento di quanto dovuto ai soggetti che effettueranno la prestazione integrativa.

LAVORATORI ASU: LA SPESA PREVISTA E’ DI 14 MILIONI DI EURO

Viene data così attuazione all’ultima legge di stabilità regionale che prevede un incremento per un massimo di 16 ore a settimana, oltre alle 20 già previste. La spesa prevista per il 2023 è di 14 milioni di euro. Per i lavoratori Asu impiegati dal dipartimento dei Beni culturali dell’identità siciliana è previsto un ulteriore finanziamento di tre milioni di euro.

In questo modo, oltre a dare un contributo prezioso negli uffici strategici, si potrà dare a questi lavoratori un reddito più dignitoso.