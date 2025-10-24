Dal granaio imperiale alla mummia della Consolazione: i misteri di Scicli in una visita unica

Annunciata come un passeggiata affascinante alla scoperta del lato più nascosto di Scicli, in una cittadina dove storia e leggenda si intrecciano. Sarà una guida turistica abilitata ad accompagnare i due gruppi che si avvicenderanno nella serata di domani a partire dalle 19,30 fino alle 21,30. “Verrà raccontata la storia della città partendo dal XVII secolo, quando una serie di eventi spinsero gli abitanti ad abbandonare l’antico insediamento sul colle di San Matteo, per trasferirsi nella valle, più accessibile e sicura. Nel corso della visita guidata sarà possibile conoscere la storia dell’ipogeo sotterraneo: pare si trattasse di un antico granaio imperiale, del quale si narrano leggende legate alla ‘Truatura’ – spiegano gli organizzatori – poi i visitatori si addentreranno nella ‘cavuzza’ di San Guglielmo per scoprire il mistero del ritrovamento dei resti umani: a chi appartenevano? Sempre nel corso della visita guidata sarà possibile entrare all’interno di una grotta particolare: un capolavoro di ingegneria rupestre. Quale era la sua funzione? La leggenda narra del suo sbocco a mare. In ultimo l’incontro silenzioso e toccante con la mummia custodita nella chiesa della Consolazione, testimone immobile di un’epoca lontana”.

