Dal cuore di Ragusa a New York: la straordinaria carriera del dott. Alberto Distefano, simbolo di coraggio e talento

È la storia di un riscatto, di un sogno che ha attraversato l’oceano e trovato concretezza grazie a sacrificio, talento e radici profonde. Quella di Alberto Distefano è una vicenda che commuove e ispira: da figlio di emigrati ragusani a luminare della chirurgia oftalmica negli Stati Uniti. E oggi, proprio lui, sarà tra i protagonisti della 30ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma il 26 e 27 luglio in piazza Libertà.

Classe 1984, Alberto lascia Ragusa nel 1989, a soli cinque anni, con i genitori Luigi e Lina, direzione Stati Uniti. A guidare la famiglia, come tanti in quegli anni, era la speranza di un futuro migliore. Ma il successo di Alberto non è arrivato per caso: dietro la sua ascesa c’è una determinazione ferrea, una fame di conoscenza e la voglia di restituire onore alle proprie origini.

Con sacrifici enormi, affronta gli studi lavorando anche in ruoli umili per mantenersi. Brilla all’Università del Connecticut, entra nell’Honor Program, si laurea con lode, e inizia una carriera che lo porterà nei centri più prestigiosi della medicina americana: dal Mount Sinai Hospital di New York, al Bascom Palmer Eye Institute di Miami, fino alla Yale School of Medicine, dove perfeziona la chirurgia plastica oculare.

Oggi è un punto di riferimento internazionale, direttore della Chirurgia Oculoplastica al Mount Sinai, autore di importanti pubblicazioni scientifiche e vincitore di numerosi premi. Ma, dietro ogni traguardo, c’è il volto di suo padre Luigi, scomparso nel 2021, che per primo credette nel talento del figlio e ne scrisse la storia all’Associazione Ragusani nel Mondo.

Un sogno nato a Ragusa, cresciuto tra i banchi di scuola americana, e sbocciato nei teatri della medicina mondiale.

La premiazione sarà più di un riconoscimento: sarà il compimento di un viaggio cominciato da una piccola città siciliana, passato per le aule più prestigiose d’America, e ritornato, carico di significato, nella terra che ha dato i natali a una famiglia di sognatori.

