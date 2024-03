Dal Castello di Donnafugata a Quasimodo: le case museo siciliane aprono le porte

Anche sei case museo della Sicilia prenderanno parte alla prima edizione delleGiornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 2 e 3 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Si tratta del

Castello di Donnafugata,

Casa Cuseni,

Casa Giudice Livatino,

Casa Museo Salvatore Quasimodo,

Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi,

Casa Museo “Luigi Capuana”.

La volontà dell’associazione, che mette in rete 90 case museo in 13 regioni italiane, è stata quella di unire per due giorni lo Stivale sotto la stessa insegna: valorizzare la memoria del passato. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

Sabato 2 aprile il Castello di Donnafugata (RG) ospiterà la rievocazione storica del Gran Ballo del Gattopardo. I danzatori della Compagnia Internazionale di danza storica Harmonia Suave diretti dalla Maître a danser Carla Favata, allieteranno i visitatori animando il Parco, il Castello e il Museo del Costume. Ci saranno momenti di esibizione con danze di repertorio filologico nel salone degli stemmi e nel salone degli specchi, mentre alle 17 nel cortile grande del castello si terrà un momento di coinvolgimento nelle danze per tutti i visitatori. I momenti di animazione inizieranno alle ore 11 e proseguiranno, con intervalli, fino alle ore 18:30. L’accesso sarà permesso fino alle ore 18. Per l’occasione l’ingresso sarà a prezzo ridotto (4 €) per tutte le categorie di visitatori. Domenica 3 aprile, sarà invece applicato un biglietto ridotto per tutta la giornata (9-19) a chi vorrà visitare il Castello, il Parco e il Mudeco.

E ancora, visite gratuite alla Casa Giudice Livatino di Canicattì (AG), l’abitazione in cui ha vissuto e ha edificato i suoi valori il giudice siciliano assassinato il 21 settembre 1990 dai mafiosi della ‘Stidda’ e proclamato Beato lo scorso dicembre, e alla Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi a Palermo.Quest’ultima custodisce libri, mobili, oggetti, indumenti, paramenti liturgici e ricordi appartenuti al Beato Giuseppe Puglisi e ai suoi genitori, che sono stati custoditi dai suoi familiari e che oggi sono ritornati nella loro collocazione originaria. Sabato 2 dalle 17 alle 19 e domenica 3 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, si potrà visitare anche la Casa Museo “Luigi Capuana” di Mineo (Ct). In programma visite guidate, con proiezioni e mostre di manoscritti, fotografie e testimonianze che riguardano Verga, De Roberto, Zola, Balzac, i fratelli Goncourt, Navarro della Miraglia, D’Annunzio, Pirandello e Paul Heise. Ingresso gratuito.

