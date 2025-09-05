Dal 25 al 28 settembre Ragusa ospita le Olimpiadi del Teatro – Alla ricerca della felicità

Pietre barocche che risuonano come un palcoscenico antico, vicoli che diventano scenografia poetica e natura che si trasforma in compagna di viaggio. Dal 25 al 28 settembre 2025, Ragusa ospiterà la prima edizione delle “Olimpiadi del Teatro – Alla Ricerca della Felicità”, un progetto speciale riconosciuto dal Ministero della Cultura e diretto da Vicky Di Quattro per l’associazione “Donnafugata 2000”.

Non semplici spettacoli, ma esperienze immersive che intrecciano teatro, filosofia, poesia, musica e natura: un rito collettivo in cui la comunità si interroga sul significato della felicità, trasformando lo spettacolo in coscienza condivisa.

I tre assi del progetto

1. I Cinque Cerchi dell’Umanesimo Contemporaneo

Parola, Natura, Memoria, Filosofia e Musica guideranno il pubblico in un percorso simbolico ed esperienziale. Tra gli appuntamenti:

Parola: Davide Rondoni con Mario Incudine – reading “L’amore non è giusto” (28 settembre ore 18.00).

Natura: Alessandra Viola e Luigi De Vecchi con “Flower Power. Le piante e i loro diritti” (26 settembre ore 19.00) e i trekking dei Sentieri di Sylva (27-28 settembre).

Memoria: Marcello Veneziani con “La felicità è un’attesa e un ritorno” (27 settembre ore 19.30).

Filosofia: Giovanni Ventimiglia con “Non ti cercherei se non ti avessi incontrato” (27 settembre ore 18.30).

Musica: Eleonora Bordonaro e i Giudei di San Fratello in “Roda” (26 settembre ore 21.30).

I Grandi Eventi Serali

Due protagonisti del panorama culturale italiano a Ragusa: Alessandro Preziosi con Le memorie di Adriano e Alessandro Baricco, che terrà una lectio-spettacolo in dialogo con Annalisa Cuzzocrea.

L’Agone Teatrale

Un laboratorio creativo dedicato ai giovani, guidato da Claudio Fava, in collaborazione con Itaca Scuola. Studenti delle scuole e universitari porteranno in scena testi originali sul tema della felicità. I lavori finali saranno interpretati da David Coco il 28 settembre.

Un evento collettivo per la città

Le “Olimpiadi del Teatro” trasformano Ragusa in una nuova Olimpia, non luogo di competizioni fisiche, ma di pensieri, sguardi e voci in cerca di felicità. L’iniziativa coinvolge istituzioni, sponsor e associazioni del territorio, con un programma ad ingresso gratuito (tranne lo spettacolo di Preziosi). Prenotazioni obbligatorie sul sito www.teatrodonnafugata.it.

