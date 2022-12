Dagli atomi di Democrito al bosone di Higgs…e oltre. Conferenza al Liceo Fermi di Ragusa

Al Liceo Fermi di Ragusa riprendono le attività del Piano nazionale Lauree Scientifiche dopo gli anni di fermo dovuto alla pandemia, sabato 3 dicembre si è svolta, presso l’auditorium della sede centrale del nostro Liceo, una conferenza sul tema “Dagli atomi di Democrito al Bosone di Higgs (e oltre)” tenuta dal prof. Vincenzo Branchina, professore associato di Fisica teorica, modelli e metodi matematici.

Fisico teorico delle interazioni fondamentali e particelle elementari, internazionalmente noto per i suoi lavori relativi a nuove equazioni del gruppo di rinormalizzazione in teorie con rottura spontanea di simmetria e in teorie di gauge, e per i lavori sulla stabilità del vuoto nel Modello Standard e in teorie oltre il Modello Standard. Responsabile nazionale del Network “Harmonia” (in partenariato con l’Università di Varsavia, l’Università di Lisbona e l’Università di Dresda). Responsabile per la Sezione INFN di Catania del progetto “QFT-HEP” (Quantum Field Theory- High Energy Physics). E’ stato Visiting Scientis al MIT (Boston), al CNRS (Strasbourg), al CERN (Ginevra) e all’Università di Ginevra. E’ stato Visiting Professor e Associate Professor all’Università Louis Pasteur di Strasburgo. Ha collaborato con scienziati di Università ed enti di ricerca diversi, tra cui J. Polonyi (MIT, Boston – Eotvos University, Budapest – L. Pasteur University, Stasbourg), G. Veneziano (CERN, Ginevra), C. M. Bender (Washington University in St. Louis, Missouri), Marc Sher (College of William and Mary, Williamsbourg, Virginia). Nel 1997, nel 2001 e nel 2005, il Ministro della Ricerca della Repubblica Francese gli ha assegnato il premio per la “Ricerca e la Supervisione di Tesi di Dottorato”.

Alla conferenza hanno partecipato, in presenza, gli studenti delle quinte classi del Liceo Fermi, ma hanno avuto la possibilità di seguire in streaming, mediante piattaforma Microsoft Teams, anche gli studenti e i docenti delle altre classi del liceo Fermi e di altre scuole.

Dopo l’apertura dei lavori della dirigente scolastica dr.ssa Ornella Campo e i saluti del prof. Alessandro Pluchino, responsabile del PLS-Fisica dell’Università di Catania, il prof. Branchina ha trattato l’argomento con un excursus sia storico che filosofico, oltreché rigorosamente scientifico, sull’evoluzione del pensiero umano relativo alla costituzione intima della materia, riportando puntuali riferimenti sperimentali delle tesi esposte. Il professore ha entusiasmato i partecipanti che lo hanno tempestato di domande, pertinenti e di approfondimento, molto oltre l’orario previsto per la chiusura dei lavori.

Un ruolo importante nell’organizzazione di questo evento (è stato il primo organizzato dal Liceo Fermi nell’ambito del PLS-Fisica dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia) lo hanno avuto il prof. Gianino, responsabile del PLS per il Liceo Fermi, e la prof.ssa Pesco, che ha curato i contatti con il prof. Branchina. Dietro la riuscita dell’evento tante persone, con la loro preziosa collaborazione, hanno dato il proprio contributo: il prof Gianino sente il dovere di ringraziare, in particolare, oltre alle persone prima citate, la sig.ra Grazia Platania, segretaria del PLS-Fisica di Catania, la dr.ssa Claudia Cascione, assistente tecnico di Informatica del Liceo Fermi, i collaboratori scolastici e tutto il personale della scuola.