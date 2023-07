Da venerdì 14 luglio sarà a disposizione degli studenti un’aula studio a Marina di Ragusa

Un’aula studio a disposizione degli studenti a Marina di Ragusa. Per il quinto anno consecutivo potranno usufruirne gli studenti universitari per la preparazione dei loro esami.

I LOCALI

I locali sono allestiti all’interno dell’istituto Quasimodo in via Portovenere. L’aula sarà fruibile da venerdì 14 luglio fino a giovedì 31 agosto, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, previa firma del registro presenze in entrata e in uscita.