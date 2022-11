Da Siracusa a Modica per gettarsi dal Ponte Guerrieri: salvato

E’ stato salvato un giovane di 37enne originario di Siracusa che si era diretto a Modica con lo scopo preciso di volersi buttare dal Ponte Guerrieri.

L’uomo è stato però fermato da una pattuglia della Polstrada, insospettita dalla guida che l’uomo aveva della sua auto. E’ stato fermato per un controllo lungo la A/18 Siracusa-ispica

Per fortuna, l’uomo è stato fermato e gli agenti di polizia sono riusciti a farlo desistere dall’intento suicida. E’ stato poi accompagnato in ospedale per accertamenti.

Fonte: Corriere di Ragusa