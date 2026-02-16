Da Ragusa a Casa Sanremo: l’artigianato siciliano conquista il Festival. FOTO

Dalla Sicilia al cuore della settimana musicale più importante dell’anno. La Falegnameria Corallo di Ragusa è la realtà artigiana che ha contribuito all’allestimento dell’area relax di Casa Sanremo, spazio dedicato ad artisti, cantanti, attori, manager e professionisti durante i giorni del Festival di Sanremo. “Con la nostra azienda di famiglia abbiamo scelto di aderire a un progetto che, per noi, rappresenta molto più di un semplice lavoro: l’allestimento dell’area relax di Casa Sanremo”, ci spiega Salvatore Corallo, che si occupa della falegnameria di famiglia insieme al padre Giuseppe e ai fratelli.

Non una semplice commessa, ma una sfida tecnica e professionale che ha portato l’azienda di famiglia siciliana a confrontarsi con un progetto complesso e stimolante, segnando un importante passo nel proprio percorso di crescita.

Cabine insonorizzate e design funzionale

L’intervento ha riguardato la realizzazione di cabine insonorizzate complete di impianto elettrico e comfort dedicati, progettate per offrire un ambiente accogliente e funzionale nei momenti più intensi della manifestazione.

Un lavoro che ha richiesto competenze tecniche, capacità progettuale e grande spirito di adattamento. Non si è trattato della classica produzione di mobili, ma di un allestimento su misura, pensato per coniugare estetica, funzionalità e benessere.

La scelta di partecipare al progetto nasce dalla volontà di uscire dalla propria zona di comfort e affrontare una sfida capace di far crescere professionalmente l’intera azienda.

Formazione, collaborazione e crescita professionale

Dietro questo risultato c’è anche un percorso di formazione e collaborazione. Fondamentale è stato il contributo dell’Istituto Enrico Fermi di Vittoria, dove è stato intrapreso un percorso di studi serale, e dello DFG Architetti, presso cui è stato svolto il tirocinio di abilitazione a geometra.

L’utilizzo di software di progettazione e competenze tecniche maturate durante il tirocinio hanno trovato applicazione concreta proprio nel progetto realizzato a Sanremo.

Il lavoro non è stato semplice: notti insonni, imprevisti e responsabilità importanti hanno accompagnato ogni fase dell’allestimento. Ma proprio le difficoltà hanno reso il risultato ancora più significativo.

“Ci sono state notti insonni, ansie, preoccupazioni, mille imprevisti… ma sappiamo bene che le cose belle sono sempre le più difficili. E soprattutto, che l’unico modo per crescere — nel lavoro e nella vita — è alzare l’asticella. E noi l’abbiamo fatto. Siamo ancora una piccola realtà, è vero, ma con un sogno grande nel cuore: portare l’artigianato Made in Italy in tutto il mondo”, ci racconta Salvatore Corallo.

Un sogno artigiano che guarda lontano

Un’esperienza resa possibile anche grazie alla collaborazione con Diego Melfi, ideatore del progetto iniziale, e con Emanuele D’Amato, che ha guidato il gruppo durante la realizzazione.

Determinante, come sempre nelle imprese familiari, il sostegno della famiglia, motore quotidiano di lavoro, fiducia e sacrificio.

Casa Sanremo diventa così una tappa simbolica: una sfida affrontata con coraggio, un riconoscimento inatteso e la conferma che l’artigianato locale può trovare spazio anche nei grandi eventi nazionali.

© Riproduzione riservata