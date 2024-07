Da oggi ingresso a pagamento per alcune importanti chiese di Modica

Alcune chiese di Modica, da oggi fino ad ottobre, saranno a pagamento. Sono quelle chiese d’interesse turistico, con particolari opere d’arte all’interno e che rientrano in un progetto, per il momento in via del tutto sperimentale, denominato “Cammini Mariani di Modica”. Si tratta di un progetto che coinvolge le chiese di San Pietro, Carmine e Santa Maria di Betlem (Modica Bassa) e San Giovanni (Modica Alta). Resta fuori dal progetto, almeno per il momento, la chiesa di San Giorgio, in quanto l’adesione delle parrocchie è assolutamente facoltativa.

Il costo dei ticket

Per visitare la singola chiesa il ticket è di 2.50 a persona. I gruppi da 10 a 30 persone per una chiesa: 2€ a persona. Gruppi superiori a 30 persone per una chiesa: 50 €. Cumulativo 4 chiese: 6€ a persona. Cumulativo gruppi superiori a 30 persone per 4 chiese: 4€ a persona. Disabili e accompagnatori: gratuito. Le chiese in questione saranno gratuite anche per i residenti e per chiunque voglia entrare, in qualunque momento, per pregare. Partner principale del progetto, che fornirà supporto tecnico e umano per questa iniziativa è l’associazione “La via delle collegiate” che ormai da molti anni si occupa di rendere fruibili alcuni beni culturali della città. Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione delle suddette chiese e dei beni artistici che si trovano al loro interno. Non saranno, insomma, soldi dati senza uno scopo: l’obiettivo è creare alcuni nuovi posti di lavoro, dato che ci saranno sempre delle persone in accoglienza e di raccogliere fondi per il restauro continuo delle opere d’arte. Inoltre, saranno aumentati i servizi, come ad esempio la fornitura di guide digitali al visitatore pagante.

“L’adesione da parte delle parrocchie, in questo momento, è libera. La nostra idea è quella di migliorare i servizi per il turista. Il progetto è sperimentale e quindi faremo delle valutazioni e raccoglieremo i dati tecnici a fine stagione”, spiega Valerio Petralia, presidente dell’associazione “La via delle collegiate”.

A Noto, la cattedrale è già a pagamento. Modica ha avviato il progetto dei Cammini Mariani. Al momento, dunque, la strada tracciata sembra essere questa e non si esclude che a breve anche altre città che rientrano nel Val di Noto come Ispica o Scicli possano adottare soluzioni simili.

