Da Modica un ponte tra Sicilia e Malta. Progetto Erasmus per l’Istituto Principi Grimaldi di Modica

Il progetto KA122VET “Un ponte fra Sicilia e Malta” realizzato dall’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica ha rappresentato un’importante esperienza di mobilità internazionale per 25 alunni con Fewer Opportunities. Durante il periodo trascorso a Bugibba, nell’isola di Malta, gli studenti hanno svolto un periodo di formazione pratica presso diverse strutture alberghiere e ristorative.

IL PROGETTO

Gli alunni hanno avuto l’opportunità di lavorare nei settori della cucina e del servizio in sala, seguendo i turni di colazione, pranzo e cena. Le attività si sono svolte presso il Soreda Hotel, il ristorante Vinnies, il Seaview hotel e il Canifor Hotel, consentendo agli studenti di entrare in contatto diretto con le professionalità del settore e di comunicare in lingua inglese.

Durante i fine settimana, i ragazzi hanno partecipato a visite guidate dei luoghi più interessanti dell’isola, arricchendo così la loro esperienza culturale e sociale.

Il successo del progetto è stato reso possibile grazie all’impegno del Prof. G. Sasso, Funzione Strumentale per il PCTO dell’istituto, e alla Funzione Strumentale Erasmus+, che hanno curato i contatti con i partner maltesi e organizzato tutte le attività. Grazie a questa esperienza, gli studenti hanno potuto sviluppare competenze professionali e linguistiche, acquisendo una preziosa esperienza internazionale che arricchirà il loro percorso formativo e personale.

© Riproduzione riservata