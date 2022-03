Da lunedì 14 marzo Sicilia in zona bianca. Ma nessuno noterà la differenza

Torniamo in zona bianca. E naturalmente nessuno noterà la differenza visto che il sistema a colori è diventata soltanto una questione psicologica che nulla ha a che vedere con la realtà dei fatti. E’ un sistema ampiamente superato che non si sa per quale motivo viene ancora tenuto dal Governo.

“Da lunedi’ la Sicilia torna in zona bianca. Lo ha deciso la cabina di regia del ministero della Salute. Come sempre, dall’inizio di questa emergenza, dobbiamo essere prudenti. Ancora adesso si curano malati ed ancora adesso si riempiono le corsie. Per fortuna, in entrambi i casi, cio’ accade molto di meno. Torniamo a respirare e a vivere con ottimismo, ma restiamo attenti e proteggiamo la nostra normalita’”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Musumeci è contento, tutti noi siamo contenti. Ma il covid certo non si fermerà in base ai colori e soprattutto aver introdotto due pesi e due misure fra chi è vaccinato e chi invece non lo è, non ha molto senso, in quanto impedisce a chi di competenza di effettuare i dovuti controlli. Tra l’altro, se è pur vero che le ospedalizzazioni sono in calo, i contagi continuano ad aumentare.

Sicilia in zona bianca, dunque. Se mai questa cosa abbia ancora un significato.