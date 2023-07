Da Ecuba a Le Nuvole, riparte Palchi Diversi Estate al Castello di Donnafugata

Ragusa si prepara ad accogliere la 13ª edizione di “Palchi Diversi Estate”, un evento teatrale organizzato dalla Compagnia G.o.D.o.T. che si terrà sulla suggestiva scalinata del Castello di Donnafugata. Questa location unica si trasformerà in un teatro verticale, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e alternativa.

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, sotto la sapiente direzione di Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, è nota per la sua passione e il talento messi in scena, nonché per la qualità dei suoi spettacoli. La stagione appena conclusa ha visto la compagnia ragusana collaborare con grandi nomi del teatro, ottenendo successi straordinari, sold out ripetuti e apprezzamenti da parte del pubblico. Anche per questa edizione estiva, il cartellone propone opere di altissimo livello, selezionate con grande cura e che spaziano dalla tragedia classica alla comicità dissacrante.

L’apertura della stagione sarà affidata a “Ecuba” di Euripide, uno spettacolo che ha riscosso un grande successo durante la scorsa edizione di Palchi Diversi Estate. Dal 12 al 16 luglio, alle ore 21, Federica Bisegna interpreterà un ruolo intenso e impegnativo, coinvolgendo il pubblico nella profondità della tragedia e invitando alla riflessione sulla crudeltà della guerra e sul dolore di una madre.

Ad agosto, sarà la volta di “Le Nuvole” di Aristofane, una commedia immortale che, nonostante sia stata scritta secoli fa, riesce a risultare straordinariamente moderna. Lo spettacolo andrà in scena dal 16 al 20 agosto, alle ore 21, e regalerà risate e riflessioni sulla società e sul potere attraverso uno sguardo ironico e tagliente.

La 13ª edizione di Palchi Diversi Estate si concluderà con “De Pasión y Música dal Teatro di F. G. Lorca e dalla Poesia di Pablo Neruda”. Dal 1 al 3 settembre, alle ore 21, lo spettacolo omaggerà due straordinari personaggi del Novecento: Federico Garcia Lorca e Pablo Neruda. Attraverso la loro arte e la loro passione, la Compagnia G.o.D.o.T. celebrerà il talento e l’impegno civile di questi due pilastri della poesia e del teatro.

Oltre alle produzioni principali, ci saranno anche due eventi extra con gli attori della Compagnia G.o.D.o.T. Il 27 luglio, nel giardino delle Suore del Sacro Cuore a Marina di Ragusa, verrà riproposta la favola ecologista ed animalista “La vera storia di Cappuccetto Rosso”, che ha già affascinato grandi e piccini nelle repliche precedenti. Il 30 luglio, nel Cortile dell’ex Convento Santa Teresa di Ragusa Ibla, si terrà “Varietà ad Ibla”, uno spettacolo ricco di musica, sketch e macchiette che garantirà buonumore e divertimento.

Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, entusiasti dell’edizione di quest’anno, promettono un viaggio attraverso le emozioni, offrendo al pubblico interpretazioni magiche grazie al talento degli attori e al potere evocativo del teatro. La scalinata del Castello di Donnafugata, con il suo palcoscenico verticale originale, contribuirà a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

La prevendita e le prenotazioni dei biglietti sono disponibili presso la Maison GoDoT, Beddamatri e PARISI dal 1978 Gioielli e Ceramiche. I posti sono limitati e numerati. È previsto un prezzo intero di €20, con riduzioni per gruppi, studenti e soci tesserati GoDoT, e convenzioni per i clienti UniCT e bambini fino a 12 anni.